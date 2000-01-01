27.10 12:53 MIGnews.com

Две женщины и их собаки спасены после 5 месяцев в море

U.S. Navy rescues two civilian sailors and their two dogs after being stranded at sea for almost five months. https://t.co/728t75PUj1 pic.twitter.com/NWginbPCo9 — ABC News (@ABC) 26 октября 2017 г.

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Две женщины и их собаки были спасены ВМС США после того, как 5 месяцев назад они потерялись в море. По сообщениям издания The Guardian, девушки вместе со своими питомцами отправились на яхте с Гавайев на Таити.Дженнифер Аппель и Таша Фуаба решили самостоятельно доплыть до Таити, однако попали в шторм. На этом бедствия женщин не закончились, у яхты перестал работать двигатель в результате повреждения.Сильным ветром яхту унесло в открытый океан. Начиная с мая текущего года, женщины пытались додраться до суши с помощью парусов на яхте, однако их уносило все дальше и дальше.В течение пяти месяцев девушки питались рисом, овсянкой и макаронами. Также на борту был опреснитель воды, который помог выжить практически в диких условиях. Путешественницы не раз пытались посылать сообщения с просьбой о помощи, но сигнал был слишком слабым и не достигал берега и других судов.Однако в четверг женщинам наконец-то улыбнулась удача и они были спасены ВМС США фактически у берегов Японии (примерно в 1500 км от островного государства).Женщины и их питомцы прошли медицинское обследование. Их жизни ничего не угрожает.