Две женщины и их собаки спасены после 5 месяцев в море
Две женщины и их собаки были спасены ВМС США после того, как 5 месяцев назад они потерялись в море. По сообщениям издания The Guardian, девушки вместе со своими питомцами отправились на яхте с Гавайев на Таити.
Дженнифер Аппель и Таша Фуаба решили самостоятельно доплыть до Таити, однако попали в шторм. На этом бедствия женщин не закончились, у яхты перестал работать двигатель в результате повреждения.
Сильным ветром яхту унесло в открытый океан. Начиная с мая текущего года, женщины пытались додраться до суши с помощью парусов на яхте, однако их уносило все дальше и дальше.
В течение пяти месяцев девушки питались рисом, овсянкой и макаронами. Также на борту был опреснитель воды, который помог выжить практически в диких условиях. Путешественницы не раз пытались посылать сообщения с просьбой о помощи, но сигнал был слишком слабым и не достигал берега и других судов.