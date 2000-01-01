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Youtube 27.10 12:53   MIGnews.com

Две женщины и их собаки спасены после 5 месяцев в море

Две женщины и их собаки были спасены ВМС США после того, как 5 месяцев назад они потерялись в море. По сообщениям издания The Guardian, девушки вместе со своими питомцами отправились на яхте с Гавайев на Таити.

Дженнифер Аппель и Таша Фуаба решили самостоятельно доплыть до Таити, однако попали в шторм. На этом бедствия женщин не закончились, у яхты перестал работать двигатель в результате повреждения.

Сильным ветром яхту унесло в открытый океан. Начиная с мая текущего года, женщины пытались додраться до суши с помощью парусов на яхте, однако их уносило все дальше и дальше.

В течение пяти месяцев девушки питались рисом, овсянкой и макаронами. Также на борту был опреснитель воды, который помог выжить практически в диких условиях. Путешественницы не раз пытались посылать сообщения с просьбой о помощи, но сигнал был слишком слабым и не достигал берега и других судов.





Однако в четверг женщинам наконец-то улыбнулась удача и они были спасены ВМС США фактически у берегов Японии (примерно в 1500 км от островного государства).

Женщины и их питомцы прошли медицинское обследование. Их жизни ничего не угрожает.
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