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ISIS помешали устроить резню в индийской синагоге | Фото: Википедия28.10 07:12   MIGnews.com

ISIS помешали устроить резню в индийской синагоге

На этой неделе антитеррористическое подразделение полиции индийского штата Гуджарат задержало подозреваемых в причастности к деятельности исламистской организации "Исламское государство" и подготовке атаки в местной синагоге.

Как со ссылкой на правоохранительные органы сообщает издание Times of India, двое мужчин планировали совершить теракт в синагоге "Маген Авраам", расположенной в районе Хадиа крупнейшего городе штата – Ахмадабаде.

Отмечается, что еще 12 сентября террористы совершили вылазку в синагогу, чтобы подготовиться к теракту.

Их считают боевиками ISIS, которые были завербованы местным отростком группировки, центр которой базируется в Афганистане.

Перед операцией оперативники некоторое время за ними наблюдали. Первый подозреваемый был задержан на своем рабочем месте, а другой у себя дома. Во время ареста у них изъяли сотовые телефоны, ноутбуки и другие электронные устройства.

В антитеррористическом подразделении утверждают, что после атаки боевики планировали через Ямайку сбежать в Сирию, чтобы присоединиться к "халифату". Кроме того, они предпринимали попытки радикализировать индийскую молодежь через соцсети и личные встречи.
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