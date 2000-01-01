28.10 07:12 MIGnews.com

ISIS помешали устроить резню в индийской синагоге

Поделиться

Все по теме

Комментарии

На этой неделе антитеррористическое подразделение полиции индийского штата Гуджарат задержало подозреваемых в причастности к деятельности исламистской организации "Исламское государство" и подготовке атаки в местной синагоге.Как со ссылкой на правоохранительные органы сообщает издание Times of India, двое мужчин планировали совершить теракт в синагоге "Маген Авраам", расположенной в районе Хадиа крупнейшего городе штата – Ахмадабаде.Отмечается, что еще 12 сентября террористы совершили вылазку в синагогу, чтобы подготовиться к теракту.Их считают боевиками ISIS, которые были завербованы местным отростком группировки, центр которой базируется в Афганистане.Перед операцией оперативники некоторое время за ними наблюдали. Первый подозреваемый был задержан на своем рабочем месте, а другой у себя дома. Во время ареста у них изъяли сотовые телефоны, ноутбуки и другие электронные устройства.В антитеррористическом подразделении утверждают, что после атаки боевики планировали через Ямайку сбежать в Сирию, чтобы присоединиться к "халифату". Кроме того, они предпринимали попытки радикализировать индийскую молодежь через соцсети и личные встречи.