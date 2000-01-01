Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Сильный пожар у Иерусалима, сгорела пожарная машина | Фото: пожарная служба Израиля27.10 07:07   MIGnews.com

Сильный пожар у Иерусалима, сгорела пожарная машина

Сильный пожар у Иерусалима, сгорела пожарная машина

Минувшей ночью в ходе тушения пожара в лесу Сатаф близ Иерусалима сгорела пожарная машина.

Пожарным удалось избежать опасности, никто не пострадал.

На настоящий момент выгорело 800 дунамов леса. Опасности для Иерусалима нет.

В Сатаф для тушения пожара организован специальный оперативный штаб, деятельностью которого руководят лично начальник управления пожарной охарны Дуди Шимхи и начальник иерусалимского округа Моше Свисса.

Тушение пожара продолжалось на протяжении всей ночи. Пожарные оперируют в пяти секторах. На настоящий момент нет опасности для близлежащих поселений.

Пожар начался в 15:00 в районе Хар Хатайясим. Огонь распространялся быстро. Днем в тушении пожара принимали участие пожарные самолеты. На протяжении ночи на тушении пожара были заняты 30 пожарных расчетов. В воздухе оставался вертолет , с тем, чтобы у пожарных была постоянная оперативная информация о распространении огня.

Вечером 26 октября из угрожаемых районов в заповеднике Сатаф были эвакуированы сотни туристов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:12
"Все израильские студенты в Бельгии – агенты Моссада"
07:31
Тиллерсон назвал военную операцию РФ в Сирии успешной
07:11
Премьер на церемонии принятия присяги нового судьи БАГАЦ
06:32
В НАТО Турции напомнили о последствиях покупки ПВО у России
05:33
Twitter запретил рекламу телеканала RT и агентства Sputnik
04:26
Жерар Депардье издал автобиографическую книгу "Монстр"
03:04
В ГД недовольны данными США о воюющих за ИГ россиянах
02:26
Джигарханян подал на жену заявление в полицию
01:15
Джордж Клуни хвастается успехами детей
00:28
Эмбер Хёрд встречается с каскадёром
23:18
В Финляндии БТР столкнулся с пассажирским поездом
22:34
Украина - страна раздора для отношений НАТО и России
22:02
Археологи обнаружили самую древнею жертву цунами
21:58
Сообщение канцелярии премьер-министра
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus