27.10 07:07 MIGnews.com

Сильный пожар у Иерусалима, сгорела пожарная машина

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Сильный пожар у Иерусалима, сгорела пожарная машинаМинувшей ночью в ходе тушения пожара в лесу Сатаф близ Иерусалима сгорела пожарная машина.Пожарным удалось избежать опасности, никто не пострадал.На настоящий момент выгорело 800 дунамов леса. Опасности для Иерусалима нет.В Сатаф для тушения пожара организован специальный оперативный штаб, деятельностью которого руководят лично начальник управления пожарной охарны Дуди Шимхи и начальник иерусалимского округа Моше Свисса.Тушение пожара продолжалось на протяжении всей ночи. Пожарные оперируют в пяти секторах. На настоящий момент нет опасности для близлежащих поселений.Пожар начался в 15:00 в районе Хар Хатайясим. Огонь распространялся быстро. Днем в тушении пожара принимали участие пожарные самолеты. На протяжении ночи на тушении пожара были заняты 30 пожарных расчетов. В воздухе оставался вертолет , с тем, чтобы у пожарных была постоянная оперативная информация о распространении огня.Вечером 26 октября из угрожаемых районов в заповеднике Сатаф были эвакуированы сотни туристов.