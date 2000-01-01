Сильный пожар у Иерусалима, сгорела пожарная машина
Сильный пожар у Иерусалима, сгорела пожарная машина
Минувшей ночью в ходе тушения пожара в лесу Сатаф близ Иерусалима сгорела пожарная машина.
Пожарным удалось избежать опасности, никто не пострадал.
На настоящий момент выгорело 800 дунамов леса. Опасности для Иерусалима нет.
В Сатаф для тушения пожара организован специальный оперативный штаб, деятельностью которого руководят лично начальник управления пожарной охарны Дуди Шимхи и начальник иерусалимского округа Моше Свисса.
Тушение пожара продолжалось на протяжении всей ночи. Пожарные оперируют в пяти секторах. На настоящий момент нет опасности для близлежащих поселений.
Пожар начался в 15:00 в районе Хар Хатайясим. Огонь распространялся быстро. Днем в тушении пожара принимали участие пожарные самолеты. На протяжении ночи на тушении пожара были заняты 30 пожарных расчетов. В воздухе оставался вертолет , с тем, чтобы у пожарных была постоянная оперативная информация о распространении огня.
Вечером 26 октября из угрожаемых районов в заповеднике Сатаф были эвакуированы сотни туристов.