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Звонок в израильскую полицию: я собираюсь совершить теракт | Фото: Thinkstock27.10 08:39   MIGnews.com

Звонок в израильскую полицию: я собираюсь совершить теракт

Против молодого бедуина было вынесено обвинительное заключение, после того как он угрожал полиции совершить террористическое нападение. Речь идет о 18-летнем жителе Арара ба-Негев, населенного пункта в Южном округе Израиля.

По сообщениям израильских СМИ, парень позвонил на горячую линию полиции с угрозами совершить теракт.

На вопрос оператора, где юноша намерен совершить теракт, бедуин ответил: "Какая тебе разница?" Неважно. Прощай… Там где захочу [совершить нападение, там и совершу]".

Бедуину предъявили обвинения в угрозах полицейским. Суд продлил его арест на четыре дня.
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