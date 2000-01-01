27.10 08:39 MIGnews.com

Звонок в израильскую полицию: я собираюсь совершить теракт

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Против молодого бедуина было вынесено обвинительное заключение, после того как он угрожал полиции совершить террористическое нападение. Речь идет о 18-летнем жителе Арара ба-Негев, населенного пункта в Южном округе Израиля.По сообщениям израильских СМИ, парень позвонил на горячую линию полиции с угрозами совершить теракт.На вопрос оператора, где юноша намерен совершить теракт, бедуин ответил: "Какая тебе разница?" Неважно. Прощай… Там где захочу [совершить нападение, там и совершу]".Бедуину предъявили обвинения в угрозах полицейским. Суд продлил его арест на четыре дня.