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27.12 10:12   MIGnews.com

Силовики готовятся к штурму фабрики на юго-востоке Москвы

Силовики заблокировали здание московской фабрики, где экс-директор устроил стрельбу, и готовятся к операции по его задержанию, сообщает "Интерфакс".

"Здание фабрики блокировано, готовится операция по задержанию злоумышленника", - приводит слова собеседника агентство.
По предварительной информации убитым является охранник фабрики.

Ранее сообщалось, что в здании кондитерской фабрики "Меньшевик" бывший директор предприятия Илья Аверьянов открыл огонь по судебным приставам взыскателя, что приехали к нему, чтобы описать его имущество.
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