Силовики готовятся к штурму фабрики на юго-востоке Москвы
Силовики заблокировали здание московской фабрики, где экс-директор устроил стрельбу, и готовятся к операции по его задержанию, сообщает "Интерфакс".
"Здание фабрики блокировано, готовится операция по задержанию злоумышленника", - приводит слова собеседника агентство.
По предварительной информации убитым является охранник фабрики.
Ранее сообщалось, что в здании кондитерской фабрики "Меньшевик" бывший директор предприятия Илья Аверьянов открыл огонь по судебным приставам взыскателя, что приехали к нему, чтобы описать его имущество.