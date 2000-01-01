27.12 10:12 MIGnews.com

Силовики готовятся к штурму фабрики на юго-востоке Москвы

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Силовики заблокировали здание московской фабрики, где экс-директор устроил стрельбу, и готовятся к операции по его задержанию, сообщает "Интерфакс"."Здание фабрики блокировано, готовится операция по задержанию злоумышленника", - приводит слова собеседника агентство.По предварительной информации убитым является охранник фабрики.Ранее сообщалось, что в здании кондитерской фабрики "Меньшевик" бывший директор предприятия Илья Аверьянов открыл огонь по судебным приставам взыскателя, что приехали к нему, чтобы описать его имущество.