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Экс-директор фабрики `Меньшевик` объяснил мотивы стрельбы 27.12 10:23   MIGnews.com

Экс-директор фабрики "Меньшевик" объяснил мотивы стрельбы

Экс-директор, устроивший стрельбу на фабрике "Меньшевик" Илья Аверьянов объяснил мотивы преступления. Об этом он рассказал Business FM.

По его словам, у него отобрали предприятие по поддельным документам.

"У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются", - посетовал он.

Также он сообщил, что сегодня утром его фабрику начали брать штурмом люди, вооруженные пистолетами.

"У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться", — рассказал он.

Напомним, по предварительным данным, в результате стрельбы погиб охранник предприятия. Есть информация и о двух пострадавших. Ранее в СМИ была информация о захвате заложников, однако, она не подтвердилась.

По факту стрельбы Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

По данным "Интерфакса", из судебных приставов никто не пострадал: "когда они услышали рядом звуки стрельбы, забаррикадировали помещение, обеспечивая безопасность понятых.", рассказал агентству сотрудник столичного управления ФССП.


Первые кадры с места происшествия.
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