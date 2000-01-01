27.12 11:25 MIGnews.com

В Старом Городе откроют ж/д станцию им. Дональда Трампа

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Новую железнодорожную станцию, которую планируют открыть около Стены Плача, назовут в честь 45-го президента США Дональда Дж. Трампа. Об этом 26 декабря сообщил министр транспорта Исраэль Кац."Я принял решение назвать станцию у главной святыни еврейского народа именем Дональда Трампа в знак признания вклада президента США в укрепление статуса нашей столицы и Израиля, за историческую "Иерусалимскую декларацию", - сказал Кац.Руководящий комитет Железных дорог Израиля ("Рекевет Исраэль") уже одобрил это предложение.В среду в газете "Едиот Ахронот" была опубликована статья о том, что Минтранс одобрил строительный план этой станции, которая будет включать в себя трехкилометровый туннель от станции "Умма" у входа в город до римской улицы Кардо в Еврейском квартале. Сама станция Трампа будет залегать на 52-метровой глубине под землей.Она станет последней на железнодорожной линии, соединяющей Тель-Авив с Иерусалимом, открытие которой запланировано следующей весной.Сам министр Кац называл продолжение железнодорожного полотна от Тель-Авива до Иерусалима важнейшим национальным проектом и приказал чиновникам из своего ведомства относиться к нему как к приоритетной миссию.