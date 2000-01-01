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Полиция вывела двух человек из здания `Меньшевика` 27.12 12:53   MIGnews.com

Полиция вывела двух человек из здания "Меньшевика"

Полиция вывела двух человек из здания фабрики "Меньшевик", где произошла стрельба, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что экс-директор предприятия открыл огонь по представителям взыскателя и судебным приставам, которые приехали к нему на фабрику, чтобы описать имущество.

В результате стрельбы был ранен охранник предприятия. Вскоре он скончался. По не официальным данным еще два человека ранены, однако в МВД не подтверждают эту информацию.

Согласно с последними данными, вооруженный злоумышленник забаррикадировался в здании, и не пускает сотрудников правоохранительных органов.
Как ранее сообщали в столичном главке СКР, бывший руководитель фабрики вступил в перепалку с нынешним владельцем предприятия. В итоге экс-директор достал огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов.
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