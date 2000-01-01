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27.12 14:10   MIGnews.com

Со стороны Финляндии в Россию прорвался микроавтобус

Через пограничный пункт пропуска Торфяновка, что на границе России и Финляндии, прорвался микроавтобус. Об этом сообщают в в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

"Это произошло после прохождения погранконтроля. Лица на микроавтобусе без прохождения таможенного контроля въехали с пункта пропуска на территорию РФ.

В ходе происшествия пострадал оперативный сотрудник таможни", - приводит слова пресс-службы "Интерфакс".

Как отмечается, что работник таможни не получил серьезных повреждений.

По данным местных СМИ, при прорыве через границу водитель применил оружие. Также известно, что в момент происшествия в машине находилось два человека.

Позднее сотрудники полиции обнаружили машину, но злоумышленников в ней уже не было. Их личности установили, они объявлены в розыск.
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