27.12 14:26 MIGnews.com

Репатриант-исламист отсидит 6 лет за любовь к "халифату"

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Окружной суд Нацерета приговорил к шести годам лишения свободы 40-летнего жителя Шибли-Умм-аль-Ганама Валентина Мазлевского, который, приняв ислам, проникся идеологией террористической группировки "Исламское государство" и попытался пополнить ее ряды в Сирии.Как уже сообщалось, репатриировавшегося в 1996 году из Беларуси Мазлевского ШАБАК арестовал около года назад. При обыске у него обнаружили переписку с боевиками ISIS.Его признали виновным в контакте с иностранным агентом, попытке выехать во вражеское государство и препятствовании правосудию.На судебном заседании присутствовали мать и дети Мазлевского."Я очень удивлена. Это мой единственный сын. Мне будет намного сложнее жить без него. Надеюсь, его не накажут слишком жестко, потому что он нужен мне дома. Очень сложно видеть его жену без мужа и моих внуков без отца. Они хотят, чтобы он был рядом", - сказала его мать.Как выяснило следствие, Валентин Мазлевский переписывался по Telegram с русскоязычными сторонниками "Исламского государства" и уже договорился встретиться в Турции с одним из них, а оттуда – попасть в Сирию. Помешать ему удалось лишь в аэропорту Бен-Гурион – его задержали, допросили и… отпустили.Но это не только не остудило пыл белорусского джихадиста, но только сильнее разожгло его интерес к ISIS – он часто смотрел исламистские видео, песни и проповеди и вступил во множество интернет-сообществ соответствующей тематики.В октябре 2016 года, когда стало очевидно, что "Исламское государство" в Сирии идет к своему логическому завершению, Мазлевский начал налаживать контакты с членами группировки на Синае. В итоге его онлайн-деятельность не осталась сокрытой от израильских служб безопасности и мужчину задержали.