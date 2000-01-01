27.12 15:24 MIGnews.com

Стрелявший на фабрике "Меньшевик" сбежал от полиции

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Еще до взятия штурмом здания фабрики "Меньшевик", устроивший стрельбу экс-директор Илья Аверьянов, скрылся с места преступления, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.Сообщается, что силовиками был объявлен план "Сирена", что подразумевает за собой сбор личного состава для розыска и задержания вооруженных и особо опасных преступников."По поиску преступника, устроившего стрельбу на улице Иловайская, 20, в Москве объявлен план "Сирена". Полицейским даны ориентировки с фотографиями", — приводит слова собеседника информационное агентство.27 декабря, бывший собственник фабрики "Меньшевик" в ходе перепалки с нынешним руководителем предприятия достал оружие и произвел несколько выстрелов по представителям нового владельца и судебным приставам, которые приехали, чтобы описать имущество. В результате Аверьянов ранил охранника, от чего тот вскоре скончался.По приезду полиции мужчина забаррикадировался на фабрике и не пускал внутрь сотрудников правоохранительных органов. В СМИ также сообщалось, что вскоре из захваченного здания было выведено двух человек.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям убийство и незаконный оборот оружия.По данным "Интерфакса", Илья Аверьянов неоднократно обращался в Генпрокуратуру с жалобой на рейдерский захват его предприятия. А также агентству удалось узнать, что его фабрика была хроническим должником.