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Израильская полиция арестовала бедуинов-автоугонщиков | Фото:27.12 17:13   MIGnews.com

Израильская полиция арестовала бедуинов-автоугонщиков

Израильская полиция арестовала банду похитителей транспортных средств, ответственных за множественные кражи по всему Израилю.

Об этом в среду, 27 декабря сообщает Arutz Sheva.

Задержанными оказались два бедуина из южного города Рахат , а также еще один израильский бедуин из южного города Кусейфе.

В пресс-службе полиции сообщают, что они похищали коммерческий транспорт и внедорожники с открытых автостоянок вокзалов и армейских баз по всему Израилю.

Обнаруженные во время следствия доказательства свидетельствуют о том, что эти твое имеют отношение к угону 23 автомобилей, произведенных за последние два месяца.

Правоохранители отмечают, что воры из транспортных средств похитили различные дорогие инструменты и оборудование, а также десятки тысяч шекелей.

Подозреваемые были арестованы две недели назад, 13 декабря, при попытке угона автомобиля с открытой автостоянки в центральном израильском городе Петах-Тиква. Информация об их аресте была открыта для публикации, поскольку расследование приближается к концу и ожидается, что подозреваемые будут предъявлены обвинения.
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