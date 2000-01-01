27.12 17:13 MIGnews.com

Израильская полиция арестовала бедуинов-автоугонщиков

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Израильская полиция арестовала банду похитителей транспортных средств, ответственных за множественные кражи по всему Израилю.Об этом в среду, 27 декабря сообщает Arutz Sheva.Задержанными оказались два бедуина из южного города Рахат , а также еще один израильский бедуин из южного города Кусейфе.В пресс-службе полиции сообщают, что они похищали коммерческий транспорт и внедорожники с открытых автостоянок вокзалов и армейских баз по всему Израилю.Обнаруженные во время следствия доказательства свидетельствуют о том, что эти твое имеют отношение к угону 23 автомобилей, произведенных за последние два месяца.Правоохранители отмечают, что воры из транспортных средств похитили различные дорогие инструменты и оборудование, а также десятки тысяч шекелей.Подозреваемые были арестованы две недели назад, 13 декабря, при попытке угона автомобиля с открытой автостоянки в центральном израильском городе Петах-Тиква. Информация об их аресте была открыта для публикации, поскольку расследование приближается к концу и ожидается, что подозреваемые будут предъявлены обвинения.