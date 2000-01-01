27.12 18:44 MIGnews.com

Японцы держали дочь 15 лет в неволе и заморили ее голодом

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В Японии задержана пара супругов, которые на протяжении 15 лет удерживала взаперти свою дочь и уморили ее голодом. Об этом в среду, 27 декабря сообщает Reuters.33-летняя Эйри Какимото перед смертью весила 19 килограммов при росте 145 сантиметров, отмечает департамент полиции префектуры в Осаке.Родители признались, что удерживали свою дочь в изолированной комнате площадью три квадратных метра и кормили ее только раз в день."Наша дочь страдала психическим заболеванием, из-за которого проявлял агрессию к окружающим. Поэтому мы решили ее изолировать", — рассказали супруги.По их словам, они обнаружили дочь мертвой еще 18 декабря, но не торопились сообщать об этом в полицию, поскольку хотели "побыть немного с дочерью, сообщают в пресс-службе полиции.Издание отмечает, согласно японским традициям, дети, страдающие психическими расстройствами и физическими недостатками, являются позором семьи. Поэтому некоторые родители стараются изолировать своих больных детей от внешнего мира.