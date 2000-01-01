Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Японцы держали дочь 15 лет в неволе и заморили ее голодом  | Фото:27.12 18:44   MIGnews.com

Японцы держали дочь 15 лет в неволе и заморили ее голодом 

В Японии задержана пара супругов, которые на протяжении 15 лет удерживала взаперти свою дочь и уморили ее голодом. Об этом в среду, 27 декабря сообщает Reuters.

33-летняя Эйри Какимото перед смертью весила 19 килограммов при росте 145 сантиметров, отмечает департамент полиции префектуры в Осаке.

Родители признались, что удерживали свою дочь в изолированной комнате площадью три квадратных метра и кормили ее только раз в день.

"Наша дочь страдала психическим заболеванием, из-за которого проявлял агрессию к окружающим. Поэтому мы решили ее изолировать", — рассказали супруги.

По их словам, они обнаружили дочь мертвой еще 18 декабря, но не торопились сообщать об этом в полицию, поскольку хотели "побыть немного с дочерью, сообщают в пресс-службе полиции.

Издание отмечает, согласно японским традициям, дети, страдающие психическими расстройствами и физическими недостатками, являются позором семьи. Поэтому некоторые родители стараются изолировать своих больных детей от внешнего мира.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:09
В Германии конфисковали рекордные 7 тонн кокаина за 2017 год
20:44
Нетаниягу: Сегодня ВВС находятся на пике своих возможностей
20:17
Немцы против того, что Меркель оставалась канцлером
19:52
В США семью с тремя детьми заморозят в жидком азоте
19:51
В Вашингтоне возле метро произошла стрельба
19:13
Саудовский король обсудил с премьером Турции Иерусалим
18:12
Глава коалиции: Лапид - самый коррумпированный политик
17:47
Президент Турции: Башар Асад - террорист
17:13
Израильская полиция арестовала бедуинов-автоугонщиков
17:12
Катар требует от Гватемалы отменить решение по Иерусалиму
16:44
Принца Гарри просят не приглашать Обаму на свадьбу
15:24
Стрелявший на фабрике "Меньшевик" сбежал от полиции
15:22
Орен Хазан: Зуаби - террористка, помойное ведро  
15:15
Еш Атид: Нетаниягу и Лицман перешли все границы разумного
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus