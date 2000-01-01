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В США семью с тремя детьми заморозят в жидком азоте | Фото:27.12 19:52   MIGnews.com

В США семью с тремя детьми заморозят в жидком азоте

Жену и троих сыновей президента американской некоммерческой организации "Институт крионики" Денниса Ковальски после смерти заморозят в жидком азоте.

Об этом в среду, 27 декабря сообщает Daily Mail.

Отмечается, что их тела перевезут в главное здание института в Мичигане, специалисты заменят кровь медицинским антифризом, погрузят в криостат с жидким азотом.

Ковальски надеется, что в будущем научатся оживлять умерших людей, которые были сохранены таким способом.

Стоимость процедуры составляет 28 тысяч долларов. В Институте крионики уже хранятся 160 замороженных тел, а также около тысячи образцов тканей и сотни домашних животных. Кроме того, примерно две тысячи человек оплатили криозаморозку своего тела в случае смерти.

Сам Ковальски записался на криогенную заморозку еще 20 лет назад. Теперь он решился "подвергнуть" процедуре свою супругу и детей.

"Конечно, мои сыновья молоды, поэтому не думают об этом слишком много", — заявил Ковальски.

"Мы все понимаем, что ничего не гарантировано…Но ведь никто не знает, что ждет нас в будущем", заключил отец семейства.

"Мы думаем об этом как о поездке на машине скорой помощи до больницы будущего. И я считаю, что эта больница будет существовать. Сотни компаний уже проводят исследования, которые смогут помочь нам. Это пожертвование вашего тела науке", - добавил Деннис.

Правда, этот процесс очень спорный. Многие эксперты утверждают, что вряд ли человек сможет вернуться к жизни после заморозки. Но Денниса это не пугает.
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