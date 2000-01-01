27.12 19:51 MIGnews.com

В Вашингтоне возле метро произошла стрельба

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В Вашингтоне, США в районе станции метро "Геллери-Плейс", неизвестный мужчина открыл беспорядочный огонь по стенам здания и рекламным конструкциям.Об этом в среду, 27 декабря сообщает телеканал Wusa9.По словам очевидцев, стрелок темнокожий мужчина в возрасте около 40 лет, одетого в чёрную одежду.По предварительным данным в результате происшествия никто не пострадал.Полиция оцепила территорию, в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.Ранее на территории государственного университета штата Пенсильвания произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере два человека.