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В Вашингтоне возле метро произошла стрельба | Фото:27.12 19:51   MIGnews.com

В Вашингтоне возле метро произошла стрельба

В Вашингтоне, США в районе станции метро "Геллери-Плейс", неизвестный мужчина открыл беспорядочный огонь по стенам здания и рекламным конструкциям.

Об этом в среду, 27 декабря сообщает телеканал Wusa9.

По словам очевидцев, стрелок темнокожий мужчина в возрасте около 40 лет, одетого в чёрную одежду.


По предварительным данным в результате происшествия никто не пострадал.

Полиция оцепила территорию, в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее на территории государственного университета штата Пенсильвания произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере два человека.
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