27.12 19:51 MIGnews.com
В Вашингтоне возле метро произошла стрельба
В Вашингтоне, США в районе станции метро "Геллери-Плейс", неизвестный мужчина открыл беспорядочный огонь по стенам здания и рекламным конструкциям.
Об этом в среду, 27 декабря сообщает телеканал Wusa9.
По словам очевидцев, стрелок темнокожий мужчина в возрасте около 40 лет, одетого в чёрную одежду.
По предварительным данным в результате происшествия никто не пострадал.
Полиция оцепила территорию, в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее на территории государственного университета штата Пенсильвания произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере два человека.
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