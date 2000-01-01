28.12 07:08 MIGnews.com

МИД Израиля обеспокоен антисемитзмом в Украине

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В Министерстве иностранных дел Израиля выразили серьёзную обеспокоенность в связи с проявлениями антисемитских настроений в Украине. Сотрудники внешнеполитического ведомства призвали власти страны избрать меру пресечения для авторов граффити, которые появились на стенах еврейских зданий в украинском городе Одесса.Такая информация была появилась в израильских СМИ в среду, 27 декабря со ссылкой на официальное заявление Министерства иностранных дел Еврейского государства."Вчера [26 декабря] в Одессе на еврейские здания и объекты были нанесены злобные антисемитские граффити", - приводит перевод заявления внешнеполитического ведомства информационный портал ТАСС."Мы серьезно обеспокоены этими проявлениями антисемитизма и ожидаем, что украинское правительство примет решительные меры для ликвидации антисемитских проявлений и привлечения виновных к ответственности", - также отмечается в сообщении МИДа.Ранее, согласно информации, предоставленной в газете Times of Israel, в понедельник и вторник, 25-го и 26-го декбаря, в Одессе были обнаружены граффити антисемитского содержания на здании Музея Холокоста - памяти жертв фашизма, а также на воротах исторического здания синагоги Бродского и на окнах Еврейского культурного центра "Бейт Гранд".