В Германии конфисковали рекордные 7 тонн кокаина за 2017 год
В Германии сотрудники правоохранительных органов конфисковали рекордные для этого года семь тонн кокаина.
Об этом в среду, 27 декабря сообщает немецкий телеканал NDR со ссылкой на Федеральное ведомство по уголовным делам, пишет Deutsche Welle.
Большая часть конфискованного наркотика была обнаружена в Гамбурге и Бремерхафене - портовых городах с выходом в Северное море.
Кроме этого, правоохранители предполагают, что причиной увеличения поставок кокаина в Германию стал рост объема производства наркотика в Южной Америке.
"Очевидно, преступники действуют под девизом "предложение рождает спрос", – отметил представитель криминального бюро Кристиан Хоппе.
"Мы имеем дело с наплывом кокаина", - заявил глава управления по таможенным расследованиям Гамбурга Рене Мачке. По его словам, в Германии конфискации подвергается лишь малая часть общего объема кокаина, поставляемого из Южной Америки в Европу.
Кокаиновые кустарники выращиваются в Перу, Боливии и других южноамериканских странах. Рекордсмен по экспорту кокаина - Колумбия, где в год производится не менее 900 тонн этого наркотика, отмечает издание Spiegel Online.
По данным ООН, с 2014 по 2016 год площадь выращивания коки в Колумбии выросла с 69 тысяч до 146 тысяч гектар. Страны ООН финансируют программы, призванные мотивировать колумбийских фермеров на выращивание другой сельхозпродукции.