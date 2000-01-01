27.12 21:09 MIGnews.com

В Германии конфисковали рекордные 7 тонн кокаина за 2017 год

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В Германии сотрудники правоохранительных органов конфисковали рекордные для этого года семь тонн кокаина.Об этом в среду, 27 декабря сообщает немецкий телеканал NDR со ссылкой на Федеральное ведомство по уголовным делам, пишет Deutsche Welle.Большая часть конфискованного наркотика была обнаружена в Гамбурге и Бремерхафене - портовых городах с выходом в Северное море.Кроме этого, правоохранители предполагают, что причиной увеличения поставок кокаина в Германию стал рост объема производства наркотика в Южной Америке."Очевидно, преступники действуют под девизом "предложение рождает спрос", – отметил представитель криминального бюро Кристиан Хоппе."Мы имеем дело с наплывом кокаина", - заявил глава управления по таможенным расследованиям Гамбурга Рене Мачке. По его словам, в Германии конфискации подвергается лишь малая часть общего объема кокаина, поставляемого из Южной Америки в Европу.Кокаиновые кустарники выращиваются в Перу, Боливии и других южноамериканских странах. Рекордсмен по экспорту кокаина - Колумбия, где в год производится не менее 900 тонн этого наркотика, отмечает издание Spiegel Online.По данным ООН, с 2014 по 2016 год площадь выращивания коки в Колумбии выросла с 69 тысяч до 146 тысяч гектар. Страны ООН финансируют программы, призванные мотивировать колумбийских фермеров на выращивание другой сельхозпродукции.