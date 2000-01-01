27.12 09:11 MIGnews.com

Три американских города подали иск против Пентагона

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Власти Нью-Йорка, Сан-Франциско и Филадельфии подали иск против министерства обороны США в связи с тем, что оно не передавало в общенациональную базу данных ФБР информацию о военнослужащих, которым запрещено легально приобретать оружие, сообщает Associated Press.По словам агентства, именно из таких похабных действий Пентагона, стала возможна трагедия в городе Сазерленд-Спрингс, где 5 ноября 26-летний Девин Келли вошел в помещение Первой баптистской церкви и открыл огонь с винтовки по прихожанам. В результате трагедии погибли 26 человек и 20 пострадали. Сам Келли получил ранение в ходе перестрелки с местным жителем, после чего покончил с собой. Позднее стало известно о "скелетах в шкафу" Келли, который находясь на службе в ВВС США, избил своего сына и супругу, за что и был уволен с американской армии. Кроме того, он был пациентом психиатрической больницы, но командование ВВС не сообщило это ФБР."На протяжении десятилетий министерство обороны США не выполняло возложенные на него обязанности, состоящие в том, чтобы предоставлять ФБР информацию, которая помешала бы лицам, известным своим опасным поведением, легально приобретать оружие, - цитирует телекомпания NBC слова советника нью-йоркского муниципалитета Захари Картера. Также Картер заявила, что они будут добиваться, чтобы министерство обороны исправило существующую ошибку в системе, " из-за которой жизни людей подвергаются опасности".