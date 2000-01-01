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27.12 09:55   MIGnews.com

Стрельба и захват заложников в Москве

Мужчина, стрелявший в фабрике на юго-востоке Москвы, захватил несколько заложников, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по столице.

По словам источника, конфликт произошел на почве имущественного спора между "хозяйствующими субъектами". В итоге один из оппонентов выстрелил в другого. Пострадавший скончался.

"Полицейские предпринимают меры к задержанию подозреваемого", - приводит агентство слова собеседника, добавив , что силовики уже район происшествия.
Сообщается, инцидент произошел на улице Иловайская, дом 20, корпус 1 – в здании фабрики "Меньшевик".
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