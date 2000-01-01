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Смерть Альберто Нисмана признана убийством27.12 10:02   MIGnews.com

Смерть Альберто Нисмана признана убийством

Бывший аргентинский прокурор Альберто Нисман, найденный мертвым спустя пару дней после предъявления экс-президенту Кристине Фернандес де Киршнер обвинения в препятствовании расследования теракта в еврейском культурном центре, был убит, а не покончил жизнь самоубийством.

Такое окончательное решение было принято 26 декабря федеральным судом Аргентины. В своем 656-страничном заключении судья Хулиан Эрколини заявил о наличии достаточного количества доказательств, что выстрел в голову, в результате которого Нисман скончался в январе 2015 года, был сделал не им самим.

"Смерть прокурора Нисмана не была самоубийством, а стала результатом умышленных действий третьих лиц", - говорится в документе.

Таким образом, аргентинский суд впервые официально назвал смерть экс-прокурора убийством. Кроме того, Эрколини примел имена первым подозреваемых в причастности к случившемуся – это компьютерный техник Диего Лагормасино, которому принадлежал пистолет, из которого Нисман был убит.

Сам Лагормасино утверждает, что работал с прокурором и незадолго его смерти одолжил ему оружие. Якобы покойный переживал за свою безопасность и своих близких.

Кроме того, вследствие ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей и укрывательства обвинения были предъявлены и телохранителям Альберто Нисмана.
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