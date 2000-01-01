28.01 11:02 MIGnews.com

Россиянка пыталась ввезти в Израиль бриллиантов на $142 тыс

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Российские правоохранители задержали в московском аэропорту Домодедово гражданку РФ, которая собиралась сесть на рейс Москва-Тель-Авив с огромной массой бриллиантов."26 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово совместно с сотрудниками службы авиационной безопасности аэропорта… задержана жительница Московской области… у которой обнаружена партия алмазов", — сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Она отмечает, что драгоценные камни оказались природными ограненными алмазами массой почти 437 карат. Их стоимость оценивается более чем в 8 миллионов рублей (порядка 142 тыс. долларов).В результате в отношении 52-летней россиянки возбудили уголовное дело по статьям: "незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга" и "контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей".