28.01 14:43 MIGnews.com

Видео: массовая драка на базе ЦАХАЛа

אגרופים ובעיטות בלב הבסיס: כך תועדה הקטטה ההמונית אתמול בעיר הבה"דים בה נפגעו 9 חיילים https://t.co/06AHP1QIKx pic.twitter.com/VuvTikmRv4 — החדשות (@NewsChannelIL) January 27, 2018

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Военная полиция продолжает расследовать обстоятельства массовой драки на базе имени Ариэля Шарона в Негеве в пятницу, 26 января.В сеть выложен клип с записью драки.По данным первоначального расследования, солдаты с учебной базы корпуса технологии и ремонта подрались с солдатами с учебной базы военной полиции.Начальник управления логистики ЦАХАЛа, генерал Йоси Илок, приказал прекратить всякую учебную активность на базах до тех пор, пока не завершится расследование инцидента.В результате драки один солдат получил ранения средней степени тяжести, еще восемь - легкие ранения.