28.01 14:43 MIGnews.com
Видео: массовая драка на базе ЦАХАЛа
Военная полиция продолжает расследовать обстоятельства массовой драки на базе имени Ариэля Шарона в Негеве в пятницу, 26 января.
В сеть выложен клип с записью драки.
По данным первоначального расследования, солдаты с учебной базы корпуса технологии и ремонта подрались с солдатами с учебной базы военной полиции.
Начальник управления логистики ЦАХАЛа, генерал Йоси Илок, приказал прекратить всякую учебную активность на базах до тех пор, пока не завершится расследование инцидента.
В результате драки один солдат получил ранения средней степени тяжести, еще восемь - легкие ранения.
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