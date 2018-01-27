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28.01 14:43   MIGnews.com

Видео: массовая драка на базе ЦАХАЛа

Военная полиция продолжает расследовать обстоятельства массовой драки на базе имени Ариэля Шарона в Негеве в пятницу, 26 января.

В сеть выложен клип с записью драки.





По данным первоначального расследования, солдаты с учебной базы корпуса технологии и ремонта подрались с солдатами с учебной базы военной полиции.

Начальник управления логистики ЦАХАЛа, генерал Йоси Илок, приказал прекратить всякую учебную активность на базах до тех пор, пока не завершится расследование инцидента.

В результате драки один солдат получил ранения средней степени тяжести, еще восемь - легкие ранения.
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