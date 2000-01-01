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Теракт в Кабуле унес жизни более 100 человек | Фото: Thinkstock28.01 20:22   MIGnews.com

Теракт в Кабуле унес жизни более 100 человек

103 человека стали жертвами теракта в центре Кабула в субботу, 27 января. Также 235 человек получили ранения, заявил министр внутренних дел Афганистана Вайс Бармак.

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, установленное в автомобиле скорой помощи.

Взрыв прогремел в районе, где расположены правительственные учреждения и иностранные посольства.



Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Талибан".
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