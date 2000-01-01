29.01 03:25 MIGnews.com

Видео: разъяренный слон напал на машину с туристами

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В Сети появилось видео, на котором слон пытается напасть на автомобиль с туристами в Африке. Ролик опубликовал телеканал CGTN.Стадо слонов с детенышами переходило дорогу, по которой проезжал автомобиль. Одно из животных, очевидно, восприняло людей как угрозу и с ревом бросилось в погоню за машиной.Через некоторое время слон догнал автомобиль и с силой ударил его. В результате животное сломало бивень и вынуждено было прекратить преследование.Инцидент произошел в национальном парке Чобе в Ботсване 20 января, однако видеозапись появилась в Сети лишь в субботу, передает РИА Новости.