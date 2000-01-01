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Пилоты ЦАХАЛа против полиции 28.01 07:24   MIGnews.com

Пилоты ЦАХАЛа против полиции

По сообщению второго канала израильского ТВ группа ветеранов ВВС ЦАХАЛа намерена организовать протест против задержания на железнодорожной станции Явне бывшего пилота ЦАХАЛа, известного исследователя Холокоста бригадного генерала в отставке Амира Хескеля.

Хескель прибыл на станцию утром и начал распространять среди пассажиров листовки с критикой деятельности премьер-министра Нетаниягу.

Хескель при этом нес плаката на котором было написано: “Дела отцов - знак для сыновей. Нетаниягу - домой!”

Через пять минут начальник станции приказал охране убрать Хескеля со входа в станцию. Хескель уходить отказался, указав на то, что не нарушает общественного порядка и израильских законов. Через некоторое время прибыл полицейский патруль.

Хескеля задержали, заявив, что причиной является сопротивление полиции. На полицейской станции Явне он был отпущен после короткого допроса.

Задержание Хескеля, по данным второго канала, породило большое возмущение среди пилотов-ветеранов и бывших высокопоставленных офицеров израильской полиции. 28 января они намерены организовать демонстрацию протеста на месте задержания бригадного генерала.
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