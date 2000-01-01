28.06 07:19 MIGnews.com

Фуникулер свяжет Технион с главным транспортным узлом севера

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Хайфа вступает в новую эру в сфере общественного транспорта. 27 июня в хайфском Технионе состоялась церемония закладки первого камня в строительство фуникулера. Министр транспорта и разведки Исраэль Кац, принявший участие в мероприятии, назвал этот проект очередной революцией в транспортной сфере не только в Хайфе, но и во всем Израиле."Через три года в Хайфе будет действовать ещё один современный вид транспорта - фуникулер, который соединит Технион и Университет с Чек-Постом и центральной автостанцией "Лев ха-Мифрац", главным транспортным узлом севера Израиля. Студенты, преподаватели и научные сотрудники Техниона и Хайфского университета, которые добираются на работу и учебу из других городов, смогут перейти на новый вид транспорта", - заявил Кац.Министр назвал это более эффективным и безопасным способом передвижения, благодаря которому сократится время проезда, и во многих случаях отпадет необходимость пользоваться личным транспортным средством. Это также сэкономит время, которое тратится водителями на поиск стоянки, и снизит загруженность трафика в Хайфском мегаполисе, разгрузив прилегающие к ВУЗам улицы.Хайфа станет первым в Израиле городом, где будет работать фуникулер как часть системы общественного транспорта, наряду с автобусами, поездами и Метронит.В мероприятии по закладке первого камня в строительство нового для Хайфы вида транспорта приняли участие также мэр Хайфы Йона Яхав, главы Техниона и Хайфского университета, представители Хайфского муниципалитета, министерства транспорта и подведомственных компаний.Исраэль Кац отметил, что речь идет не только о транспортном, но и туристическом проекте, ввиду особенностей этого средства передвижения. Так, одна из остановок фуникулера будет находиться у высотного здания университета – откуда открываются прекрасные виды на город и окрестности.Маршрут фуникулера пройдет на высоте 460 метров, и его протяженность составит 4,5 км. Время проезда со станции "Лев ха-Мифрац" до Университета - около 20 минут: 10 минут до Техниона и почти столько же от Техниона до Университета. Кабинки, рассчитанные на 10 человек, будут приспособлены для инвалидов и пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Вагончики будут отправляться с каждой станции с интервалом в 30 секунд. Запланировано 6 станций: Лев ха-Мифрац, Чек-Пост, Дори (по названию одноименной улицы), две станции в Технионе и Хайфский Университет.На первом этапе будут курсировать 76 вагончиков. В среднем они будут перевозить 1200 пассажиров в час в каждом направлении одновременно. Позже планируется удвоить это число.Этот проект будет интегрирован в работу системы общественного транспорта Хайфы и окрестностей. Студенты смогут оплачивать проезд посредством карточки "рав-кав" и пользоваться фуникулером в рамках проездных абонементов, в том числе и студенческих. Фуникулер будет доступен для всех категорий пассажиров, льготы и скидки будут такие же, как и на проезд в других видах общественного транспорта.Мероприятию, во время которого был заложен первый камень в строительство фуникулера, предшествовала церемония присвоения министру Исраэлю Кацу звания почетного гражданина Хайфы. Таким образом местный Городской совет выразил признательность жителей за выдающийся многолетний вклад главы транспортного ведомства в развитие северной столицы и всей страны."Исраэль Кац реализовал многолетнюю программу по развитию транспортной системы Хайфы. В общей сложности сумма выполненных здесь проектов достигла около 6 миллиардов шекелей. Это оказало положительное влияние на качество жизни горожан", - прозвучало на церемонии.