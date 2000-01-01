28.06 10:01 MIGnews.com

Самый большой военный корабль в мире идет в порт Хайфы

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Авианосец George HW Bush, самый большой и наиболее современный американский авианосец, на следующей неделе прибудет в порт Хайфы.На гигантском корабле - более 5 тысяч матросов и летчиков, а также 90 боевых самолетов различного типа, в том числе, F18, V22 и вертолеты CH53.На протяжении последних двух лет авианосец оперировал в Персидском заливе, и с его палубы вылетали самолеты, выполнявшие атаки против ISIS.Американские официальные лица отказались комментировать цели визита авианосца в Хайфу.