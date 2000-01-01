28.06 10:36 MIGnews.com

Boeing, вылетевший из Домодедово, подал сигнал SOS

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Из-за отказа одной из систем возвращается в аэропорт Домодедово пассажирский Boeing 767 авиакомпании AzurAir, вылетевший в Варадеро, передает Интерфакс.По данным экстренных служб, после вылета из аэропорта экипаж доложил об отказе системы наддува кабины пилотов и подал сигнал бедствия. Командиром воздушного судна было принято решение вернуться в аэропорт вылета.По информации экспертов, лайнер вырабатывает топливо и готовится к вынужденной посадке в аэропорту Домодедово. Известно, что Boeing 767 вылетел с задержкой почти в восемь часов по неустановленной причине. По словам сотрудников аэропорта, после возвращения в аэропорт самолет будет заменен и пассажиры продолжат полет на кубинский курорт.AzurAir — российская чартерная авиакомпания, которая базируется в московском аэропорту Домодедово, она входит в состав холдинга Anex Tourism Group.