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flickr 28.06 10:36   MIGnews.com

Boeing, вылетевший из Домодедово, подал сигнал SOS

Из-за отказа одной из систем возвращается в аэропорт Домодедово пассажирский Boeing 767 авиакомпании AzurAir, вылетевший в Варадеро, передает Интерфакс.

По данным экстренных служб, после вылета из аэропорта экипаж доложил об отказе системы наддува кабины пилотов и подал сигнал бедствия. Командиром воздушного судна было принято решение вернуться в аэропорт вылета.

По информации экспертов, лайнер вырабатывает топливо и готовится к вынужденной посадке в аэропорту Домодедово. Известно, что Boeing 767 вылетел с задержкой почти в восемь часов по неустановленной причине. По словам сотрудников аэропорта, после возвращения в аэропорт самолет будет заменен и пассажиры продолжат полет на кубинский курорт.

AzurAir — российская чартерная авиакомпания, которая базируется в московском аэропорту Домодедово, она входит в состав холдинга Anex Tourism Group.
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