28.06 10:58 MIGnews.com

Вертолет атакует гранатами Верховный суд Венесуэлы (видео)

#BREAKING VIDEO : Stolen helicopter drops grenades near Venezuela's Supreme Court, gunfire heard pic.twitter.com/3hnbSzTvf6 — CK (@cngzkync) 28 июня 2017 г.

4/5 es por ésto que nos adherimos a los artículos 333 y 350 de nuestra Carta Magna. Desarticulemos a los paramilitares y devolvamos la paz al pueblo de Bolívar. Te exigimos que de manera inmediata Presidente Nicolas Maduro Moros renuncies en conjunto con tu tren ministerial y sean convocadas Elecciones Generales. Публикация от OSCAR PEREZ (@oscarperezgv) Июн 27 2017 в 4:18 PDT

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В Сети было опубликовано видео утреннего инцидента, произошедшего в венесуэльской столице Каракасе, где путчисты, летая над зданием Верховного суда на похищенном вертолете, сбросили 4 гранаты, одна из которых не взорвалась. Как пишет местная пресса, снаряды ввезли из соседней Колумбии, а произведены они были в Израиле.Лидером движения назвался офицер Оскар Перес, который призвал президента Николаса Мадуро и правительство к немедленной отставке и к проведению всеобщих выборов.Перес утверждает, что они не принадлежат ни к какой группировке, однако правительство уже заподозрило его в связях с ЦРУ. Министр связи и информации Эрнесто Вильегас сообщил о расследовании в отношении связей Переса с ЦРУ и экс-министром внутренних дел Мигелем Родригесом Торресом, который уже подтвердил свои связи с американским ведомством. Тот, в свою очередь, уже заявил, что власти никогда с Пересом не сотрудничали.Сам Мадуро уже назвал произошедшее террористической атакой, вывел на улицы Каракаса бронетехнику и подключил к поиску "неуловимых мстителей" спецназ.