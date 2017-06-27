Вертолет атакует гранатами Верховный суд Венесуэлы (видео)
В Сети было опубликовано видео утреннего инцидента, произошедшего в венесуэльской столице Каракасе, где путчисты, летая над зданием Верховного суда на похищенном вертолете, сбросили 4 гранаты, одна из которых не взорвалась. Как пишет местная пресса, снаряды ввезли из соседней Колумбии, а произведены они были в Израиле.
Перес утверждает, что они не принадлежат ни к какой группировке, однако правительство уже заподозрило его в связях с ЦРУ. Министр связи и информации Эрнесто Вильегас сообщил о расследовании в отношении связей Переса с ЦРУ и экс-министром внутренних дел Мигелем Родригесом Торресом, который уже подтвердил свои связи с американским ведомством. Тот, в свою очередь, уже заявил, что власти никогда с Пересом не сотрудничали.
Сам Мадуро уже назвал произошедшее террористической атакой, вывел на улицы Каракаса бронетехнику и подключил к поиску "неуловимых мстителей" спецназ.