28.06 11:26 MIGnews.com

Аварийный Boeing успешно приземлился в Домодедово

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Пассажирский Boeing 767 чартерной авиакомпании AzurAir, вылетевший из аэропорта Домодедово по маршруту Москва — Варадеро (Куба), вернулся в аэропорт вылета для проверки неисправности, возникшей при взлете, передает Интерфакс.По словам представителя перевозчика, снижение и посадка прошли в штатном режиме. Пассажирам будет предоставлен резервный борт, который уже готовится к рейсу. По предварительным данным, вылет состоится в 14:30 по московскому времени.Между тем, представитель авиакомпании опроверг информацию о том, что после вылета из аэропорта экипаж подал сигнал бедствия из-за отказа системы наддува кабины пилотов.