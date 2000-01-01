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Британия закроет еврейскую школу за игнорирование геев | Фото: Thinkstock28.06 12:15   MIGnews.com

Британия закроет еврейскую школу за игнорирование геев

Частная лондонская еврейская школа для девочек "Вижница" рискует быть закрытой, так как учреждение провалило третью инспекцию Ofsted – управления стандартами в образовании, детских службах и навыках.

Как пишет The Telegraph, инспекторы завуалировано постановили, что ортодоксальное учебное заведение не предоставляет ученицам "полное понимание об основоположных британских ценностях", то есть девочек не учили ни о сексуальной ориентации, ни о представителях сексменьшинств, что считается грубым нарушением британского законодательства.

"Это ограничивает духовное, моральное, социальное и культурное развитие учениц и не способствует равенству их возможностей, учитывая различия в стиле жизни", - заявили инспекторы.

Кроме того, в докладе инспекции отмечается, что руководство учреждения признало как "требование преподавать информацию о защите (равноправия – ред.), как гласит Закон о равенстве от 2010 года", так и то, что "они не преподают ученикам информацию обо всей защите".

"В особенности это касается гендерного разделения и сексуальной ориентации. Это означает, что ученики имеют ограниченное представление о разных образах жизни и видах партнерства, которые могут выбирать люди, живущие в современном обществе", - сказано в отчете.

Таким образом, учениц ограничивали от информации о таком различии между людьми, как сексуальная ориентация.

Стоит отметить, что это уже третья инспекция в школу с февраля. Каждый раз инспекторы обращали внимание на необходимость перемен в учебных планах учениц 3-8 лет. Подобные формулировки означают "смертный приговор" учебному заведению – британское правительство решило закрыть "Вижницу", несмотря на то, что она "явно сосредоточена на обучении уважать всех, вне зависимости от убеждений и образа жизни" и высокий уровень знания предметов среди учительского состава.

Представители британского ЛГБТ-сообщества приветствовали это решение. Реакция администрации школы пока неизвестна.
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