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Компьютерный вирус Petya перекинулся на Европу | Фото: Thinkstock28.06 13:05   MIGnews.com

Компьютерный вирус Petya перекинулся на Европу

Компьютерный вирус-вымогатель Petya атаковал компьютеры в Эстонии и Польши.

В Эстонии закрыты все 11 строительных магазинов сети Ehituse ABC, принадлежащей французскому концерну Saint-Gobain, сообщил член правления компании Антон Кутсер, передает РИА Новости.

В Польше проблема коснулась компаний логистической отрасли. Были атакованы небольшие фирмы и сервисно-торговые центры. В сообщении портала niebezpiecznik.pl отмечалось, что "никто не должен поэтому чувствовать себя в безопасности". Информацию об атаках подтвердил директор бюро управления службами безопасности компании Exatel Якуб Сыта. По его словам, масштаб произошедшего пока неясен. Премьер страны Беата Шидло созывает в среду кризисный штаб в связи с кибератаками.

Microsoft проводит расследование из-за распространения нового вируса, команды поддержки во всем мире готовы оперативно помогать пострадавшим пользователям.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

Вирус блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах, сообщили в компании Group-IB. Атака началась около 11:00. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry. По данным СМИ, на 18:00 биткоин-кошелек, который был указан для перевода средств вымогателям, получил девять переводов, с учетом комиссии за переводы пострадавшие отправили хакерам порядка 2,7 тысячи долларов.

По данным антивирусной компании ESET, атака началась с Украины, которая больше других стран пострадала от нее. Согласно рейтингу по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в данном списке занимает лишь 14-е место.
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