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На Украине заявили о победе над вирусом Petya | Фото: Thinkstock28.06 14:10   MIGnews.com

На Украине заявили о победе над вирусом Petya

Специалисты по безопасности взяли под контроль распространение вируса-шифровальщика Petya и остановили кибератаку, говорится на сайте кабинета министров Украины.

В сообщении также уточняется, что в данный момент эксперты работают над восстановлением данных, которые были зашифрованы. Подробности "победы" над вирусом не раскрываются.

Во вторник, 27 июня, украинские и российские компании сообщили о мощной хакерской атаке: их компьютерные сети поразил вирус-вымогатель. Вредоносная программа зашифровывала всю информацию на устройстве и требовала выкуп в размере 300 долларов в биткоинах.

По данным Group-IB, 27 июня от Petya в России и на Украине пострадали более 80 компаний. Вирус проникал в корпоративные сети посредством фишингового письма, в котором содержалась вредоносная ссылка.
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