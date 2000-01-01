28.06 13:20 MIGnews.com

Иерусалим: боссу-насильнику предъявлены обвинения

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30-летнему жителю Иерусалима Матисьяху Бен Давиду предъявлены обвинения в серии тяжелых сексуальных преступлений в отношении девушек из ультра-религиозного сектора, работавших в его рекламном агентстве.На настоящий момент на Бен Давида подали жалобы 10 девушек. Они обвиняют его в унижениях, домогательствах и изнасилованиях.Агентство Бен Давида сотрудничало с министерством связи. Он нанимал на работу религиозных девушек в возрасте 17-20 лет. Подозреваемый втирался в доверие к девушкам, становился их “близким другом”. На определенном этапе отношений он отсылал всех работников своего агентства, оставался с жертвой наедине - и совершал изнасилование или непристойный акт. После этого он шантажировал девушек и угрожал, что все расскажет их раввинам и родителям.О деле стало известно после того, как суд по трудовым конфликтам утвердил сделку о компенсации между подозреваемым и 17-летней девушкой, работавшей на него. Подозреваемый выплатил ей 260 тысяч шекелей за принуждение к половым отношениям. Девушка отказывается подавать жалобу в полицию.У полиции есть сведения о том, что речь идет о десятках женщин, некоторые из них забеременели в результате изнасилований. Расследование затрудняется тем фактом, что в ультраортодоксальной общине предпочитают не выносить сор из избы и не говорят о случаях сексуальных атак.Фирма подозреваемого разорилась, он переехал в центр страны, где организовал “семинар для девушек”. Полиция проверяет, не воспользовался ли он и этим проектом для совершения сексуальных атак.