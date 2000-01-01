28.06 15:19 MIGnews.com

Италия запрещает бурку и никаб в общественных местах

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Областной совет северной итальянской области Венето принял декрет, запрещающий мусульманкам входить в общественные учреждения в так называемых "мусульманских вуалях" - традиционных головных уборах, закрывающих лицо.Голосование по этому вопросу состоялось во вторник – при большинстве ультраправой "Лиги Севера" в областном совете, победить было не сложно."Речь не идет ни о какой дискриминации. Это вопрос безопасности. И мы были достаточно жестки. Запрет распространяется на такие головные уборы, как бурка и никаб", - пояснили представители местного совета.Представители оппозиционной (на местном уровне) Демократической партии резко осудили введение такого запрета. Ранее подобное ограничение вошло в силу в другой северной итальянской области - Ломбардия.