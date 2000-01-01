28.06 17:54 MIGnews.com

Медузы угрожают работе одной из электростанций Израиля

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Рои медуз из Средиземного моря могут угрожать работе одной из главных электростанций Израиля, как заявил во вторник, 27 июня, ее главный инженер Итай Яф.Углеродная электростанция Орота Рабина в прибрежном городе Хадера, расположенном к северу от Тель-Авива, использует морскую воду для охлаждения своих систем.Летом медузы каждый месяц вымываются на пляжах Израиля. Почти каждый год некоторые из них всасываются в систему завода и угрожают засорить турбины, сказал Яф.Главный инженер отметил, что работники сумели очистить систему и избавиться от медуз на заводе по обработке отходов, находящемся под надзором министерства охраны окружающей среды Израиля.