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Медузы угрожают работе одной из электростанций Израиля | Фото: Thinkstock28.06 17:54   MIGnews.com

Медузы угрожают работе одной из электростанций Израиля

Рои медуз из Средиземного моря могут угрожать работе одной из главных электростанций Израиля, как заявил во вторник, 27 июня, ее главный инженер Итай Яф.

Углеродная электростанция Орота Рабина в прибрежном городе Хадера, расположенном к северу от Тель-Авива, использует морскую воду для охлаждения своих систем.

Летом медузы каждый месяц вымываются на пляжах Израиля. Почти каждый год некоторые из них всасываются в систему завода и угрожают засорить турбины, сказал Яф.

Главный инженер отметил, что работники сумели очистить систему и избавиться от медуз на заводе по обработке отходов, находящемся под надзором министерства охраны окружающей среды Израиля.
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