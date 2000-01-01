28.06 18:38 MIGnews.com

Авиаудар на востоке Сирии: десятки погибших и раненых

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Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в результате авиаудара в среду, 28 июня, в деревне, находящейся под контролем боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, в восточной части Сирии, погибли, по меньшей мере, 30 мирных жителей и еще несколько десятков человек получили ранения.Авиаудар по Аль-Даблане, примерно в 20 км к юго-востоку от аль-Маядиен на западном берегу Евфрата, стал вторым за последние 48 часов, как сообщают мониторинговые агентства.На данный момент остается неизвестным, кто стоит за нанесением авиаудара, унесшего жизни десятков людей.Детали уточняются.