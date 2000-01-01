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Авиаудар на востоке Сирии: десятки погибших и раненых | Фото: Thinkstock28.06 18:38   MIGnews.com

Авиаудар на востоке Сирии: десятки погибших и раненых

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в результате авиаудара в среду, 28 июня, в деревне, находящейся под контролем боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, в восточной части Сирии, погибли, по меньшей мере, 30 мирных жителей и еще несколько десятков человек получили ранения.

Авиаудар по Аль-Даблане, примерно в 20 км к юго-востоку от аль-Маядиен на западном берегу Евфрата, стал вторым за последние 48 часов, как сообщают мониторинговые агентства.

На данный момент остается неизвестным, кто стоит за нанесением авиаудара, унесшего жизни десятков людей.

Детали уточняются.
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