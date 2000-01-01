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Арестованы 6 террористов в Испании, Германии и Британии | Фото: Thinkstock28.06 20:42   MIGnews.com

Арестованы 6 террористов в Испании, Германии и Британии

Полиция арестовала 6 подозреваемых членов террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, в среду, 28 июня. 4 подозреваемых террористов арестовали в Испании, 1 - в Великобритании и 1 - Германии, как сообщает МВД Испании.

В заявлении министерства говорится, что арестованного в Британии подозреваемого террориста разыскивали в нескольких странах. 44-летний имам был задержан в городе Бирмингем по просьбе правительства Испании.

4 ареста в Испании произошли на Майорке, где предположительно находилась ячейка ISIS. Национальная полиция Испании разместила видеоролик о рейдах на своем официальном аккаунте в YouTube.

Немецкое информагентство DPA сообщило, что 28-летний гражданин Испании был задержан в Дортмунде в рамках контртеррористической операции.

По словам прокуратуры города Хамм, подозреваемый, имя которого не было оглашено, не был известен властям ранее.

Министерство внутренних дел Испании заявило, что арестованный в Германии поддерживал контакты с ячейкой и помогал делать пропагандистские видеоролики. Подозреваемый может быть экстрадирован в Испанию.

Прокуратура заявила, что не знает о каких-либо конкретных планах нападения. На данный момент также неизвестны имена и национальности 5 других подозреваемых. Полиция заявила, что расследования начались в 2015 году.
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