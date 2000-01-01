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Израиль готов противостоять кибератакам | Фото: Thinkstock28.06 21:52   MIGnews.com

Израиль готов противостоять кибератакам

3 израильские компании сообщили, что они были атакованы во вторник, 27 июня, в рамках глобальной кибератаки, которая началась с Украины и России и быстро распространилась по всей Европе и в Соединенным Штатам, нанеся вред государственным и корпоративным компьютерным системам.

Национальное управление кибербезопасности в канцелярии премьер-министра заявило, что израильские компании, пострадавшие от атаки хакеров, должны связаться с ним для получения помощи и нив коем случае не платить хакерам.

Вирус атаковал множество компьютеров по всей России, Украине, Польше, Италии, Германии, Франции, Великобритании и США. Однако негативное воздействие на Израиль, похоже, было незначительным.

Атака наступила через два месяца после очередного глобального вымогательства - вируса WannaCry, который атаковал 100 стран.

Некоторые IТ-специалисты определили последний вирус как Petrwrap, модифицированную версию вируса Petya, который атаковал в прошлом.

Израильские кибер-эксперты объяснили небольшое число компаний, пострадавших на местном уровне, бдительностью израильских пользователей. Они заявили, что в целом израильская готовность и кибер-контрмеры предотвратили огромный ущерб местной инфраструктуре и отраслям.

Отметим, что Израиль входит в 5 лучших в мире стран по киберзащите.
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