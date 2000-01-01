28.06 06:43 MIGnews.com

Венесуэла: полицейский вертолет атаковал Верховный Суд

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По сообщениям властей Венесуэлы, полицейский вертолет летал над Каракасом и сбрасывал гранаты.Офицеры, захватившие вертолет, распространили заявление, осуждающее правительство. Офицер, назвавший себя Оскар Перец, появился в Instagram и призвал жителей страны к борьбе с “тиранией”.Перец сообщил, что его люди не принадлежат ни к какой партии или движению и стремятся “восстановить баланс в стране” и выступают против криминального правительства.На настоящий момент нет сведений об убитых и пострадавших.С 1 апреля в Венесуэле, в результате беспорядков, связанных с протестами против политики правительства были убиты 70 человек.Президент Мадуро сообщил, что было атаковано здание Верховного Суда, и что силы безопасности арестуют тех, кто стоит за атаками. Мадуро заявил, что он “активировал все вооруженные силы”.Ранее президент обвинил Дональда Трампа в том, что тот готовит путч в Венесуэле.