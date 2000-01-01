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Сотни мигрантов пытались прорваться из Италии во Францию 28.06 20:03   MIGnews.com

Сотни мигрантов пытались прорваться из Италии во Францию

Групп из примерно 400 африканских мигрантов попыталась перейти границу с Францией неподалеку от города Вентимиглиа.



Вентимиглиа называют “итальянским мини-Кале” - месте сбора мигрантов, пытающихся покинуть Италию.

Мигранты кричали: “Франция, Франция, нет Италии, идем во Францию”.

Итальянская полиция разогнала толпу, применив слезоточивый газ. Некоторые мигранты попытались перейти вброд реку на границе двух государств, но не преуспели в этой затее.
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