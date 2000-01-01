Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Китаянка погибла во время фотосессии в Таиланде | Фото: Thinkstock28.07 11:45   MIGnews.com

Китаянка погибла во время фотосессии в Таиланде

В тайском Пхукете, во время фотосессии на фоне моря, погибла 30-летняя путешественница из Китая, сообщает Phuket News.

Известно, что группа китайских туристов отдыхала на вилле на острове Пхукет. В тот день супружеская пара решила сделать фотографии на фоне моря. По данным СМИ, женщина стояла на скале спиной к воде, когда резко накатила большая волна и смыла ее в море.

Супруг женщины и их друзья попытались спасти туристку, также они вызвали спасателей. Однако когда китаянку достали из моря, она была уже мертва.

На данный момент в Таиланде идет сезон дождей, из-за чего на курортах часто бывают штормы, когда волны могут достигать высоты в 2,5-3 метра. Купание в такие периоды запрещено.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:32
Пожарники дали добро
11:21
Утечка мозгов
11:07
ЧП с поездом в Барселоне: пострадали около 50 человек  
11:05
В Узбекистане арестовали дочь экс-президента
10:30
Договоренность по аль-Аксе - предательство Аллаха
10:24
Учительницу уволили за секс с учеником в туалете самолета
09:51
Победа: Арабский мир издевается над Израилем  
09:06
План трансфера Нетаниягу - сразу два военных преступления
08:10
ЦАХАЛ объявил о сносе дома убийцы евреев в Халамиш
07:08
Увидеть Питер и проиграть
07:01
Полиция ограничила доступ на Храмовую Гору
06:22
Исраэль Кац продолжает требовать казни террориста
05:44
Британия закроет границы для ЕС в 2019 году
04:37
Путин утвердил размещение авиагруппы ВКС в Сирии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus