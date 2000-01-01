28.07 11:45 MIGnews.com

Китаянка погибла во время фотосессии в Таиланде

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В тайском Пхукете, во время фотосессии на фоне моря, погибла 30-летняя путешественница из Китая, сообщает Phuket News.Известно, что группа китайских туристов отдыхала на вилле на острове Пхукет. В тот день супружеская пара решила сделать фотографии на фоне моря. По данным СМИ, женщина стояла на скале спиной к воде, когда резко накатила большая волна и смыла ее в море.Супруг женщины и их друзья попытались спасти туристку, также они вызвали спасателей. Однако когда китаянку достали из моря, она была уже мертва.На данный момент в Таиланде идет сезон дождей, из-за чего на курортах часто бывают штормы, когда волны могут достигать высоты в 2,5-3 метра. Купание в такие периоды запрещено.