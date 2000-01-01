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фото из соцсети 28.07 11:05   MIGnews.com

В Узбекистане арестовали дочь экс-президента

Генпрокуратура Узбекистана сообщила о предъявлении обвинений старшей дочери бывшего президента страны Гульнаре Каримовой по нескольким статьям уголовного кодекса страны.

Каримову обвиняют в мошенничестве, нарушении таможенного законодательства, сокрытии иностранной валюты, нарушении правил торговли или оказания услуг, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем.

"В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщается на сайте узбекской Генпрокуратуры.
По данным Генпрокуратуры, во время расследования уголовного дела по уклонению от уплаты налогов в отношении трех частных компаний выяснилось, что Каримова могла быть замешана в этих преступлениях.

Также Ташкент обратился к ряду стран, в том числе и России, с просьбой арестовать активы "преступной группы, с которой была связана Каримова".

"По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1,394 миллиарда долларов, 63,5 миллиона евро, 27,1 миллиона фунтов и 18,5 миллиона франков", — говорится в сообщении.

В частности, в Швейцарии правоохранители нашли 777,8 миллиона долларов и виллы в городе Колони. Также преступной группе принадлежали деньги и недвижимость во Франции, Гонконге, Германии, Швеции, Великобритании, Латвии, Ирландии, ОАЭ, Мальте и Испании.

В России узбекские следователи нашли активы на шесть миллионов долларов, пентхаус в жилом комплексе "Камелот", особняк в массиве "Рублевка" и восемь квартир в Москве, гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок в Ялте общей стоимостью более двух миллионов долларов.

По данным следователей, вину Каримовой подтвердили показания членов преступной группы, свидетелей, потерпевших, а также проверки подконтрольных преступникам компаний.
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