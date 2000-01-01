28.07 19:10 MIGnews.com

Каббала покоряет Рим

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Символично, что Международный конгресс каббалы открылся накануне Девятого Ава, отмеченного целым рядом трагических событий на протяжении всей еврейской истории.Находясь в Риме, невозможно не вспомнить, что 9 Ава 70 года н.э. римляне, Тит и его армия, после длительной осады Иерусалима захватили в плен тысячи евреев и полностью разрушили храм Соломона. В 81 году н.э. в Риме на Форуме была воздвигнута триумфальная арка Тита, сохранившаяся до наших дней. Согласно историческим сведениям, строили ее те самые рабы-евреи, которые попали в плен во время уничтожения Иерусалима. А в 1555 году, также в день 9 Ава, иудеев Рима переселили в гетто...В наши дни государство Израиль, существующее без малого 70 лет (миг - с точки зрения мировой истории), является не только всемирной "столицей" инновационных стартапов и хай-тека, но также мощной объединяющей интеллектуальной и духовной силой. Вот и сейчас в итальянской столице собрались сотни людей из разных уголков Италии, а также из других европейских стран, чтобы послушать каббалиста Михаэля Лайтмана.Европейцы, у которых в последние годы немало проблем в своих странах — это и волна беженцев, и теракты, и постепенный развал Евросоюза — заинтересованы в изучении науки каббала и в поддержке Израиля. Об этом говорит постоянно увеличивающееся число приверженцев каббалы, которые собираются на конгрессах, регулярно проводимых в разных странах ассоциацией "Бней-Барух" ("Каббала ле-ам"). Многие из них знакомы друг с другом, другие примут участие в работе Международного конгресса каббалы впервые.Все мы, люди на планете Земля, неразрывно связаны друг с другом и зависим друг от друга. Как преодолеть разрозненность, разобщенность? Как разрешить противоречия? На земном шаре неспокойно. В мире, раздираемом террором, есть голод, разруха, идут кровопролитные войны. И в этом нашем нестабильном, "взрывоопасном" современном мире д-ру Михаэлю Лайтману удалось объединить миллионы людей со всего света. Каббалистов можно было бы сравнить с последователями Авраама, который еще в древнем Вавилоне, примерно 3.500 лет назад, открыл закон объединения и учил, как объединяться самим и как добиться единства всего человечества.Каббала считает, что универсальный закон единства — «Возлюби ближнего своего, как самого себя» — ключ к спасению мира, он непременно станет основой жизни каждого. Необходимо научиться преодолевать распри, добиться единства нашего народа и всего человечества.Что же конкретно привело наших современников-европейцев на Международный конгресс каббалы? Об этом - в наших следующих публикациях.