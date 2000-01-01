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Северная Корея продолжает играть c ракетами | Фото: U.S. Missile Defense Agency/Flickr28.07 20:14   MIGnews.com

Северная Корея продолжает играть c ракетами

Япония обвиняет КНДР в проведении новых испытания баллистической ракеты. Как заявил 28 июля генеральнй секретарь японского правительства Есихидэ Суга, новый снаряд мог упасть в исключительной экономической зоне его государства. О нанесенном ущербе информации нет.

"Сегодня Северная Корея провела запуск баллистической ракеты. Она летела 45 минут и упала в Японское море, предположительно, в пределах японской исключительной экономической зоны. На данный момент мы не зафиксировали никакого ущерба воздушным и морским судам", - сообщил Суга, назвав запуск нарушением резолюций ООН и выразив от лица Токио жесткий протест Пхеньяну.

На фоне случившегося было объявлено экстренное заседание Совета национальной безопасности Японии при участии премьер-министра Синдзо Абэ, главы минобороны и МИД Фумио Кисиды и самого Есихидэ Суги.

В местных СМИ пишут, что снаряд мог подняться на высоту более 3 000 километров, поэтому речь может идти о межконтинентальной баллистической ракете.

Факт запуска баллистической ракеты подтверждают в Южной Корее и США. Сеул также объявил об экстренном заседании национальных советов безопасности. Южные соседи КНДР зафиксировали место запуска – это провинция Чагандо на севере КНДР.

В Пентагоне проводят оценку случившегося и пока не готовы утверждать что-либо однозначно.
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