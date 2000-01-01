Амман додавил: на охранника посольства завели расследование
В отношении инцидента, произошедшего в Иордании при участии охранника израильского посольства было начато официальное расследование, сообщил в пятницу, 28 июля, израильский МИД.
Напомним, что охранник "Зив" застрелил 17-летнего иорданца Мохаммеда аль-Джуду, который пришел установить мебель в резиденции израильского посла. Якобы в результате возникшего денежного спора араб напал на охранника, ранив его в грудь и спину, поэтому "Зив" называет случившееся самообороной. Однако шальной пулей был также убит и домовладелец.
На фоне этого Иордания запретила возвращаться в посольство всем сотрудникам дипломатической миссии Израиля.
"В координации с юридическим советником правительства государственный прокурор поручил всем соответствующим органам представить все связанные с этим материалы, которыми они обладают. В рамках израильско-иорданских отношений Израиль будет информировать Иорданию о ходе и результатах разбирательства", - сообщило 28 июля министерство иностранных дел Израиля.
В самой Иордании охраннику "Зиву" уже предъявили заочно обвинения в убийстве более одного человека и хранении огнестрельного оружия.