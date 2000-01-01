Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Амман додавил: на охранника посольства завели расследование | Фото: Хаим Цах, GPO28.07 20:59   MIGnews.com

Амман додавил: на охранника посольства завели расследование

В отношении инцидента, произошедшего в Иордании при участии охранника израильского посольства было начато официальное расследование, сообщил в пятницу, 28 июля, израильский МИД.

Напомним, что охранник "Зив" застрелил 17-летнего иорданца Мохаммеда аль-Джуду, который пришел установить мебель в резиденции израильского посла. Якобы в результате возникшего денежного спора араб напал на охранника, ранив его в грудь и спину, поэтому "Зив" называет случившееся самообороной. Однако шальной пулей был также убит и домовладелец.

На фоне этого Иордания запретила возвращаться в посольство всем сотрудникам дипломатической миссии Израиля.

В связи со случившимся сегодня в Аммане прошла крупная демонстрация, участники которой требовали разорвать мирный договор с Израилем.

"В координации с юридическим советником правительства государственный прокурор поручил всем соответствующим органам представить все связанные с этим материалы, которыми они обладают. В рамках израильско-иорданских отношений Израиль будет информировать Иорданию о ходе и результатах разбирательства", - сообщило 28 июля министерство иностранных дел Израиля.

В самой Иордании охраннику "Зиву" уже предъявили заочно обвинения в убийстве более одного человека и хранении огнестрельного оружия.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:26
Атаковавший с ножом в Гамбурге кричал "Аллах Акбар"
21:15
Пришло время
20:14
Северная Корея продолжает играть c ракетами
19:56
Герцог: у Нетаниягу провал за провалом
19:50
"Смерть Израилю": Иорданцы требуют расторгнуть мир
19:23
"Ликуд": Беннет угрожает безопасности Израиля
19:10
Каббала покоряет Рим
18:22
Столкновения на границе с Газой
18:15
Резня в супермаркете Гамбурга
15:09
Хотели как лучше
14:41
Правительство поможет студентам
14:10
Жилищный вопрос
13:54
Литва хочет дать Саакашвили гражданство
13:36
Люк Бессон снимет следующий фильм в России
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus