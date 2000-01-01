28.07 21:26 MIGnews.com

Атаковавший с ножом в Гамбурге кричал "Аллах Акбар"

Eye witness to attack on supermarket in Barmbek, Hamburg. Says man stabbed 3 then shouted Allah Akbar. 1/2 pic.twitter.com/1UdpjUKZQO — Larry Hagler (@IanBennett23) 28 июля 2017 г.

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Полиция продолжает допрашивать мужчину, который сегодня атаковал мачете посетителей супермаркета Edeka в Гамбурге. На данный момент его мотивы остаются до конца не выясненными.Многочисленные свидетели случившегося утверждают, что мужчина внезапно ворвался с ножом в магазин и начал нападать на всех, кого видит, выкрикивая "Аллах Акбар", однако в полиции отказались подтверждать эту информацию.Как пишет Bild, после атаки злоумышленник пытался сбежать, но за ним бросились прохожие. Спустя полчаса погони, они его одолели и передали в руки прибывших полицейских. Издание опубликовало фотографии мужчины с окровавленной белой сумкой на голове.Ссылаясь на свои источники, Tagesspiegel пишет, что атаковавший - исламист, который прибыл в Германию в качестве беженца."Он определенно был одиночкой. Изначальные сообщения о возможном мотиве ограбления не подтвердились", - сообщили в городской полиции.Правоохранительные органы, включая сотрудников антитеррористического подразделения, продолжают блокировать северо-восток города.