Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Атаковавший с ножом в Гамбурге кричал `Аллах Акбар` 28.07 21:26   MIGnews.com

Атаковавший с ножом в Гамбурге кричал "Аллах Акбар"

Полиция продолжает допрашивать мужчину, который сегодня атаковал мачете посетителей супермаркета Edeka в Гамбурге. На данный момент его мотивы остаются до конца не выясненными.

Многочисленные свидетели случившегося утверждают, что мужчина внезапно ворвался с ножом в магазин и начал нападать на всех, кого видит, выкрикивая "Аллах Акбар", однако в полиции отказались подтверждать эту информацию.



Как пишет Bild, после атаки злоумышленник пытался сбежать, но за ним бросились прохожие. Спустя полчаса погони, они его одолели и передали в руки прибывших полицейских. Издание опубликовало фотографии мужчины с окровавленной белой сумкой на голове.

Ссылаясь на свои источники, Tagesspiegel пишет, что атаковавший - исламист, который прибыл в Германию в качестве беженца.

"Он определенно был одиночкой. Изначальные сообщения о возможном мотиве ограбления не подтвердились", - сообщили в городской полиции.

Правоохранительные органы, включая сотрудников антитеррористического подразделения, продолжают блокировать северо-восток города.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:15
Пришло время
20:14
Северная Корея продолжает играть c ракетами
19:56
Герцог: у Нетаниягу провал за провалом
19:50
"Смерть Израилю": Иорданцы требуют расторгнуть мир
19:23
"Ликуд": Беннет угрожает безопасности Израиля
19:10
Каббала покоряет Рим
18:22
Столкновения на границе с Газой
18:15
Резня в супермаркете Гамбурга
15:09
Хотели как лучше
14:41
Правительство поможет студентам
14:10
Жилищный вопрос
13:54
Литва хочет дать Саакашвили гражданство
13:36
Люк Бессон снимет следующий фильм в России
13:34
Пенсионный рай
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus