28.07 11:21 MIGnews.com

Утечка мозгов

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Проблема утечки мозгов из Израиля обсуждается постоянно, особенно остро вопрос встал на фоне борьбы с дороговизной жизни: считается, что именно дороговизна гонит молодых из Израиля. Практика показывает, что все не совсем так, хотя проблема от этого не становится менее острой.Согласно данным Центрального статистического бюро, в 2016 году увеличилось количество выпускников высших учебных заведений, которые переехали на постоянное место жительства за границу — почти 11% обладателей третьей академической степени, полученной в израильских ВУЗах, проживали за границей в 2016 году, а также 9,3% обладателей академической степени магистра медицинских наук и четверть обладателей степени доктор математических наук. В целом 5,6% израильтян, получивших академическую степень в Израиле в период с 1980 по 2010 годы, проживают за границей более трех лет.В последние годы высшие учебные заведения Израиля, при поддержке правительства и Совета по высшему образованию, предпринимали попытки вернуть в Израиль обладателей высшего образования, но тщетно. По данным ЦСБ, процент обладателей третьей академической степени, проживающих за границей, вырос с 10,3% в 2012 году до 10,9% в 2015 году. Процент обладателей степени магистр медицины вырос с 3,8% в 2012 году до 4,5% в 2015, процент обладателей второй академической степени в целом, проживающих за границей, вырос с 3,8% до 4,5%, а процент закончивших первую степень и уехавших жить за границу вырос между 2012 и 2015 годами с 4,9% до 5,7%.Наиболее активно утечка мозгов происходит среди обладателей третьей академической степени — в основном среди инженеров и ученых. Проблема состоит в том, что израильская система высшего образования позволяет закончить третью степень, но не в состоянии предоставить выпускникам работу в качестве исследователей и преподавателей. Поэтому после окончания постдокторантуры за границей, израильтяне не видят причины возвращаться. Благодаря новой национальной программе Совету по высшему образованию удалось увеличить количество ставок преподавателей в университетах, что позволило вернуться из-за границы некоторому количеству преподавателей, но поставленных целей программа не достигла.24,1% закончивших в Израиле третью степень по математике проживают сегодня за границей, а также почти 19% получивших третью степень по компьютерным наукам, почти 18,5% получивших третью степень на факультете материаловедения и 17% — на факультете авиационно-космической техники. Также за границу уехали 15,5% магистров математических наук и 15% обладателей второй степени по компьютерным наукам, 20,6% обладателей первой степени по музыкальным специальностям, 16,5% закончивших первую степень по английскому языку и литературе и 15,5% израильтян с первой степенью по международным отношениям.