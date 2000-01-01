28.07 15:09 MIGnews.com

Хотели как лучше

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Одним из наиболее важных параграфов в законе о справедливой аренде является, с точки зрения его инициаторов, параграф о том, что услуги риелтора оплачивает нанявшая его сторона. Таким образом законодатель решил положить конец общепринятой практике взваливать оплату услуг на плечи арендатора, несмотря на то, что услуги были заказаны владельцем недвижимости.Как сообщает экономическое издание Глобс, в параграфе обнаружилась «прореха» еще до того, как на рынке успели изучить новый законопроект. В редакцию издания обратилась девушка, которая искала квартиру на съем в Тель-Авиве. На следующий день после утверждения законопроекта она обратилась по объявлению о сдаче квартиры в аренду, опубликованному в социальной сети Фейсбук риэлтерским агентством (попытка отыскать в интернете объявление о сдаче этой квартиры, опубликованное владельцем, оказалась безуспешной). Так как было очевидно, что услуги риелтора заказаны владельцем, она предположила, что он и заплатит комиссионные. Но в агентстве ей сказали, что раз она обратилась к ним, то комиссионные платить ей.Проверка, проведенная изданием, указала на наличие «прорехи» в законе. Дело в том, что когда потенциальный арендатор обращается в риэлтерское агентство, он не может знать, нанял ли риелтора хозяин квартиры. Риелтор может заявить, что не работает на владельца — что является распространенной практикой. Риэлтерские агентства отслеживают объявления о сдаче жилья, опубликованные владельцами, и публикуют их от своего имени, не получая согласия владельца. Или же с его согласия, которое тот обуславливает освобождением от оплаты комиссионных. Так как закон не проводит четкой границы, то арендатору приходится надеяться на честность риелтора, который честно предупредит, что он не представляет владельца, и поэтому арендатор сам решит платить комиссионные риелтору или нет. Закон также ожидает, что владелец квартиры честно признается, что это он нанял риелтора, и заплатит комиссионные. Могло бы быть смешно, если бы не было грустно.Как отмечает издание, на последнем заседании комиссии по реформам, на котором обсуждался законопроект, депутат Фолькман (Кулану), являющийся одним из инициаторов законопроекта, заявил, что этот параграф «еще не отвечает требованиям во многих случаях и будет необходимо заново проверить закон о риелторах».