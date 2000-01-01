28.09 11:33 MIGnews.com

Видео: избиение охранников в приемном покое больницы Ихилов

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Минувшей ночью пять человек атаковали охранников больницы Ихилов в Тель-Авиве.Пациентка в приемном отделении больницы, чья семья ранее угрожала врачам, вызвала своих дружков после того, как украл телефон у медсестры.К пациентке вызвали охранника. Одновременно в больницу приехали пять человек, вызванные пациенткой. Они избили трех охранников. У охранников выбиты зубы, сломаны кости. Нападавшие скрылись на машине.Пациентка задержана полицией. Полиция продолжает разыскивать нападавших.Двое подозреваемых, 49-летний отец и его 19-летняя дочь, обитатели Яффо, уже задержаны.Профессор Рони Гамзи, директор медицинского центра Ихилов заявил, что в приемном покое придется выставить круглосуточную охрану, “и так, по всей видимости, поступят во всех больницах”.Гамзи также призвал министра общественной безопасности и начальника израильской полиции усилить борьбу с криминальными элементами, угрожающими медицинскому персоналу больниц.